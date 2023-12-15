Минобороны Польши обвинило во лжи комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском
Замглавы МО Польши Томчик: Комиссия по расследованию смоленской катастрофы лгала
Комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, лгала. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.
"По вопросу смоленской комиссии происходило всё самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь... Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой", — сказал он.
Томчик добавил, что даже депутаты, в том числе он, не смогли добиться от комиссии подробностей о её деятельности.
Напомним, польский Ту-154, на борту которого находился тогдашний президент страны Лех Качиньский, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Внутри находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все погибли. По первоначальному мнению польских властей, причиной трагедии стал взрыв, однако экспертиза с этим не согласилась. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников. А сегодня польские власти окончательно исключили версию о якобы имевшей место вине России.
ТАСС / Imago-Images