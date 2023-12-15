Минобороны Польши обвинило во лжи комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском

Комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, лгала. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

"По вопросу смоленской комиссии происходило всё самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь... Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой", — сказал он.

Томчик добавил, что даже депутаты, в том числе он, не смогли добиться от комиссии подробностей о её деятельности.