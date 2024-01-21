Отказ органов и септический шок: Стали известны детали страшной болезни россиянки с упавшего в Афганистане самолёта

В частном самолёте Falcon 10, который разбился в Афганистане, находилась российская туристка, у которой во время отдыха в Таиланде отказали органы и начался септический шок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там подтвердили данные Лайфа о том, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс из Гайи (Индия) через Ташкент в Жуковский. На борту авиалайнера находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска.

"Первоначальным местом вылета самолёта была таиландская Паттайя, в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у неё отказали почти все органы, кроме мозга и сердца", — уточняет АТОР.