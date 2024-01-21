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21 января, 12:33

Отказ органов и септический шок: Стали известны детали страшной болезни россиянки с упавшего в Афганистане самолёта

АТОР: Упавший в Афганистане самолёт вёз россиянку домой из-за отказа органов

Анатолий и Анна Евсюковы, которые находились на борту Falcon 10. Обложка © T.me / SHOT

Анатолий и Анна Евсюковы, которые находились на борту Falcon 10. Обложка © T.me / SHOT

В частном самолёте Falcon 10, который разбился в Афганистане, находилась российская туристка, у которой во время отдыха в Таиланде отказали органы и начался септический шок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там подтвердили данные Лайфа о том, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс из Гайи (Индия) через Ташкент в Жуковский. На борту авиалайнера находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска.

"Первоначальным местом вылета самолёта была таиландская Паттайя, в больнице которой Анна Евсюкова находилась на аппарате ИВЛ после того, как у неё отказали почти все органы, кроме мозга и сердца", — уточняет АТОР.

Самолёт садился в Индии на дозаправку, после чего полетел по маршруту дальше и пропал с радаров. В настоящее время выясняется, по линии какой страховой компании лечились и эвакуировались туристы. Сейчас продолжаются поиски места крушения и обломков самолёта.

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Напомним, пассажирский самолёт российской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Выяснилось, что на борту находилось шесть человек. Позже стала известна вероятная причина крушения — техническая неисправность. У самолёта отказали оба двигателя. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завёл уголовное дело по факту происшествия. Лайф опубликовал список пассажиров и членов экипажа. Поиски воздушного судна продолжаются.

Дарья Нарыкова
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