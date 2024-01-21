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21 января, 11:08
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Жена заболела во время отдыха: Семья из Волгодонска погибла в авиакатастрофе в Афганистане

На борту упавшего в Афганистане Falcon 10 был бизнесмен Евсюков с болевшей женой

Анатолий и Анна Евсюковы, которые находились на борту Falcon 10. Обложка © T.me / SHOT

Анатолий и Анна Евсюковы, которые находились на борту Falcon 10. Обложка © T.me / SHOT

В частном самолёте Falcon 10, разбившемся в Афганистане, находились бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, 65-летний Анатолий и 64-летняя Анна могли экстренно направляться из Таиланда частным санитарным рейсом. Выяснилось, что женщина заболела во время отдыха и лечилась в больнице в Паттайе. Было принято решение подключить Анну к ИВЛ и госпитализировать в Россию. Самолёт был заказан для транспортировки.

Анатолий Евсюков — известный предприниматель в Волгодонске, владелец городского рынка "Авангард". Также он являлся застройщиком других торговых точек, включая торговые центры "Орбита", "Атлант", рынки "Восточный", "Машенька", "Анна". В июле 2014 года он получил медаль "За доблестный труд на благо Донского края", а в 2017-м был награждён знаком губернатора области "За милосердие и благотворительность".

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Ранее Лайф сообщал, что пассажирский самолёт российской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Выяснилось, что на борту находилось шесть человек. Позже стала известна вероятная причина крушения — техническая неисправность. У самолёта отказали оба двигателя. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завёл уголовное дело по факту происшествия. Лайф опубликовал список пассажиров и членов экипажа. Поиски воздушного судна продолжаются.

Александра Мышляева
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