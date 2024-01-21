Жена заболела во время отдыха: Семья из Волгодонска погибла в авиакатастрофе в Афганистане

В частном самолёте Falcon 10, разбившемся в Афганистане, находились бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, 65-летний Анатолий и 64-летняя Анна могли экстренно направляться из Таиланда частным санитарным рейсом. Выяснилось, что женщина заболела во время отдыха и лечилась в больнице в Паттайе. Было принято решение подключить Анну к ИВЛ и госпитализировать в Россию. Самолёт был заказан для транспортировки.