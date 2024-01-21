Лайф публикует список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта

Как сообщал Лайф, летевший в Москву частный самолёт потерпел крушение в горах Афганистана. На борту находилось шесть человек. Экипаж самолёта Falcon 10 за 25 минут до пропажи с радаров сообщил о заканчивающемся запасе топлива и решении совершить посадку в аэродроме Таджикистана. По предварительным данным, причина крушения — отказ двух двигателей. СК завёл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".