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21 января, 09:21

Лайф публикует список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта

Появился список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта

Стало известно, кто именно находился на борту разбившегося в Афганистане самолёта Falcon 10. Список пассажиров и членов экипажа опубликовал телеграм-канал SHOT.

В самолёте было два пассажира:

  • Анна Евсюкова, 64 года;
  • Анатолий Евсюков, 65 лет.

А также четыре члена экипажа:

  • Дмитрий Беляков, 41 год;
  • Аркадий Грачёв, 42 года;
  • Игорь Сывороткин, 26 лет;
  • Павел Попов, 44 года.
Экипаж сообщал о заканчивающемся топливе: Появились подробности крушения частного самолёта в Афганистане
Экипаж сообщал о заканчивающемся топливе: Появились подробности крушения частного самолёта в Афганистане

Как сообщал Лайф, летевший в Москву частный самолёт потерпел крушение в горах Афганистана. На борту находилось шесть человек. Экипаж самолёта Falcon 10 за 25 минут до пропажи с радаров сообщил о заканчивающемся запасе топлива и решении совершить посадку в аэродроме Таджикистана. По предварительным данным, причина крушения — отказ двух двигателей. СК завёл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

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Wikipedia / John Davies - CYOW Airport Watch

Никита Осипов
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