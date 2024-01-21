Лайф публикует список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта
Появился список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта
Стало известно, кто именно находился на борту разбившегося в Афганистане самолёта Falcon 10. Список пассажиров и членов экипажа опубликовал телеграм-канал SHOT.
В самолёте было два пассажира:
- Анна Евсюкова, 64 года;
- Анатолий Евсюков, 65 лет.
А также четыре члена экипажа:
- Дмитрий Беляков, 41 год;
- Аркадий Грачёв, 42 года;
- Игорь Сывороткин, 26 лет;
- Павел Попов, 44 года.
Как сообщал Лайф, летевший в Москву частный самолёт потерпел крушение в горах Афганистана. На борту находилось шесть человек. Экипаж самолёта Falcon 10 за 25 минут до пропажи с радаров сообщил о заканчивающемся запасе топлива и решении совершить посадку в аэродроме Таджикистана. По предварительным данным, причина крушения — отказ двух двигателей. СК завёл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".