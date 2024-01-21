Экипаж сообщал о заканчивающемся топливе: Появились подробности крушения частного самолёта в Афганистане
SHOT: Причина крушения самолёта в Афганистане — отказ двух двигателей
Причина крушения частного самолёта Falcon 10 — техническая неисправность. Вероятно, произошёл отказ двух двигателей. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж воздушного судна сообщил о заканчивающемся топливе, а также о решении сесть на аэродроме Таджикистана.
По данным SHOT, накануне в 19:05 по местному времени экипаж сообщил, что принято решение о посадке на аэродром Куляб из-за заканчивающегося топлива. В 19:19 экипаж доложил об отказе одного двигателя, в 19:29 — другого. В 19:30 самолёт пропал с радаров в 57 километрах от аэропорта Куляб в Таджикистане.
Руководитель компании "Атлетик Групп", которой принадлежал самолёт, — Екатерина Агапова. Компания зарегистрирована в подмосковных Люберцах.
Ранее Лайф сообщал, что пассажирский самолёт индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Выяснилось, что на борту находилось шесть человек.