Регион

Уведомления отключены

21 января, 09:06

Экипаж сообщал о заканчивающемся топливе: Появились подробности крушения частного самолёта в Афганистане

SHOT: Причина крушения самолёта в Афганистане — отказ двух двигателей

Причина крушения частного самолёта Falcon 10 — техническая неисправность. Вероятно, произошёл отказ двух двигателей. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж воздушного судна сообщил о заканчивающемся топливе, а также о решении сесть на аэродроме Таджикистана.

По данным SHOT, накануне в 19:05 по местному времени экипаж сообщил, что принято решение о посадке на аэродром Куляб из-за заканчивающегося топлива. В 19:19 экипаж доложил об отказе одного двигателя, в 19:29 — другого. В 19:30 самолёт пропал с радаров в 57 километрах от аэропорта Куляб в Таджикистане.

Руководитель компании "Атлетик Групп", которой принадлежал самолёт, — Екатерина Агапова. Компания зарегистрирована в подмосковных Люберцах.

СКР выясняет обстоятельства крушения самолёта Falcon с россиянами в Афганистане
СКР выясняет обстоятельства крушения самолёта Falcon с россиянами в Афганистане

Ранее Лайф сообщал, что пассажирский самолёт индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Выяснилось, что на борту находилось шесть человек.

Обложка ©

Flickr / Rob Hodgkins

Александра Мышляева
  • Новости
  • Афганистан
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров