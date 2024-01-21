Экипаж сообщал о заканчивающемся топливе: Появились подробности крушения частного самолёта в Афганистане

Причина крушения частного самолёта Falcon 10 — техническая неисправность. Вероятно, произошёл отказ двух двигателей. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж воздушного судна сообщил о заканчивающемся топливе, а также о решении сесть на аэродроме Таджикистана.

По данным SHOT, накануне в 19:05 по местному времени экипаж сообщил, что принято решение о посадке на аэродром Куляб из-за заканчивающегося топлива. В 19:19 экипаж доложил об отказе одного двигателя, в 19:29 — другого. В 19:30 самолёт пропал с радаров в 57 километрах от аэропорта Куляб в Таджикистане.