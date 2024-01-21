Захарова: Посольство РФ взаимодействует с Афганистаном по инциденту с самолётом
Российское посольство взаимодействует с афганскими коллегами по инциденту с частным бизнес-джетом Falcon 10, который пропал с радаров и, вероятно, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной. Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах", — отметила дипломат в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что пассажирский самолёт российской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Выяснилось, что на борту находилось шесть человек, включая двух россиян. Позже стала известна вероятная причина крушения — техническая неисправность. У самолёта отказали оба двигателя. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завёл уголовное дело по факту происшествия. Поиски воздушного судна продолжаются.