Четырёх выживших нашли на месте крушения самолёта с россиянами в Афганистане

Четыре человека выжили при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане, который выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский. О чудесном спасении сообщает Росавиация со ссылкой на информацию от Посольства РФ.

Поиски самолёта Falcon 10 в Афганистане. Видео © Министерство транспорта и авиации Афганистана

"Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолёт Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно, четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется", — рассказали в службе.