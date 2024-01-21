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21 января, 14:19

Четырёх выживших нашли на месте крушения самолёта с россиянами в Афганистане

Росавиация: Четыре человека выжили при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане

Четыре человека выжили при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане, который выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский. О чудесном спасении сообщает Росавиация со ссылкой на информацию от Посольства РФ.

Поиски самолёта Falcon 10 в Афганистане. Видео © Министерство транспорта и авиации Афганистана

"Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолёт Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно, четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется", — рассказали в службе.

Эти сведения подтвердило министерство транспорта и авиации Афганистана. Согласно сообщению ведомства, на месте уже были найдены обломки и четверо выживших, в их числе один пилот.

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Напомним, пассажирский самолёт российской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Выяснилось, что на борту находилось шесть человек. Позже стала известна вероятная причина крушения — техническая неисправность. У самолёта отказали оба двигателя. Следственный комитет РФ завёл уголовное дело по факту происшествия. Лайф опубликовал список пассажиров и членов экипажа.

Обложка ©

Министерство транспорта и авиации Афганистана

Андрей Бражников
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