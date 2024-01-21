Российский медбрат с упавшего в Афганистане самолёта позвонил маме: "Я жив"

Одним из выживших при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане оказался 26-летний медбрат Игорь Сывороткин. О том, что он уцелел после случившегося, рассказала взволнованная мать молодого человека. Речь идёт о чартерном санитарном рейсе по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский.

Мать медработника Игоря Сывороткина рассказала о его звонке. Видео © Mash

"Мы знаем: он жив. Он сам позвонил", — отметила она в беседе с телеграм-каналом Mash.

Супруга Игоря Вероника, с которой он живёт в подмосковном Дмитрове, подтвердила, что муж был на борту — он летел в командировку в Паттайю за 64-летней россиянкой Анной Евсюковой. Самолёт должен был вернуться в РФ, трижды дозаправившись в пути — в индийской Гае, в узбекском Ташкенте и в подмосковном Жуковском.