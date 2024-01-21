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21 января, 15:21

Российский медбрат с упавшего в Афганистане самолёта позвонил маме: "Я жив"

Мать медбрата с упавшего в Афганистане самолёта Falcon рассказала, что сын выжил

Обложка © VK / Игорь Сывороткин

Обложка © VK / Игорь Сывороткин

Одним из выживших при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане оказался 26-летний медбрат Игорь Сывороткин. О том, что он уцелел после случившегося, рассказала взволнованная мать молодого человека. Речь идёт о чартерном санитарном рейсе по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский.

Мать медработника Игоря Сывороткина рассказала о его звонке. Видео © Mash

"Мы знаем: он жив. Он сам позвонил", — отметила она в беседе с телеграм-каналом Mash.

Супруга Игоря Вероника, с которой он живёт в подмосковном Дмитрове, подтвердила, что муж был на борту — он летел в командировку в Паттайю за 64-летней россиянкой Анной Евсюковой. Самолёт должен был вернуться в РФ, трижды дозаправившись в пути — в индийской Гае, в узбекском Ташкенте и в подмосковном Жуковском.

Анна вместе с 65-летним мужем Анатолием также были в самолёте. Ещё на отдыхе в Паттайе женщина тяжело заболела. Тайские врачи обнаружили у неё неизвестную инфекцию, подключили к ИВЛ и посоветовали возвращаться лечиться на родину. В итоге Евсюковы полетели частным рейсом. Причём сына они с собой не взяли, так как на борту хватило места лишь для одного сопровождающего.

Четырёх выживших нашли на месте крушения самолёта с россиянами в Афганистане
Четырёх выживших нашли на месте крушения самолёта с россиянами в Афганистане

Как сообщал Лайф, пассажирский самолёт российской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. На борту находилось шесть человек. Вероятная причина крушения — техническая неисправность, у самолёта отказали оба двигателя. СК завёл уголовное дело.

Никита Осипов
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