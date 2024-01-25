Более $1,2 млн таинственно исчезли из упавшего в Афганистане самолёта с россиянами
Hasht e Subh: Из упавшего в Афганистане российского джета пропали $1,2 млн
Место падения российского самолёта в Афганистане. Обложка © Х / DChlnd
Неизвестные украли из упавшего в Афганистане российского бизнес-джета 1,2 миллиона долларов, теперь местные власти инициировали расследование. Об этом сообщает издание Hasht e Subh.
Первой к месту падения самолёта добралась некая группа людей, которая, по данным издания, сотрудничает с руководителем штаба вооружённых сил "Талибана"* Кари Фасихуддином Фитратом. Именно они попали под подозрение. Губернатор Бадахшана Мухаммад Аюб Халид создал комиссию по установлению всех обстоятельств предполагаемой кражи.
В российском посольстве пока не подтвердили информацию о пропаже денег. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в беседе с "Газетой.ru" сообщил, что дипмиссия ещё не располагает данными о возможной краже.
"Мне и посольству ничего об этом не известно, поэтому комментировать пока нечего", — подчеркнул он.
Напомним, бизнес-джет Falcon рухнул в провинции Бадахшан в Афганистане. На борту находилось шесть человек, однако выжить удалось только четырём членам экипажа. Погибшей числится семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Предположительно, самолёт упал из-за отказавших на высоте двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
* Деятельность организации запрещена ООН.