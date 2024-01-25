Более $1,2 млн таинственно исчезли из упавшего в Афганистане самолёта с россиянами Hasht e Subh: Из упавшего в Афганистане российского джета пропали $1,2 млн 25 января, 11:09 Место падения российского самолёта в Афганистане. Обложка © Х / DChlnd

Неизвестные украли из упавшего в Афганистане российского бизнес-джета 1,2 миллиона долларов, теперь местные власти инициировали расследование. Об этом сообщает издание Hasht e Subh.

Первой к месту падения самолёта добралась некая группа людей, которая, по данным издания, сотрудничает с руководителем штаба вооружённых сил "Талибана"* Кари Фасихуддином Фитратом. Именно они попали под подозрение. Губернатор Бадахшана Мухаммад Аюб Халид создал комиссию по установлению всех обстоятельств предполагаемой кражи.

В российском посольстве пока не подтвердили информацию о пропаже денег. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в беседе с "Газетой.ru" сообщил, что дипмиссия ещё не располагает данными о возможной краже.

"Мне и посольству ничего об этом не известно, поэтому комментировать пока нечего", — подчеркнул он.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы Татьяна Миссуми