Выжившего пилота разбившегося в Афганистане самолёта могут посадить на 10 лет
Mash: Пилоту упавшего в Афганистане самолёта и его супруге грозит 10 лет тюрьмы
Аркадий и Екатерина Грачёвы. Обложка © Telegram / Mash
Выжившему пилоту потерпевшего крушение в горах Афганистана частного самолёта Аркадию Грачёву и его супруге Екатерине грозит до 10 лет лишения свободы. Их могут осудить за плохое состояние бизнес-джета и ошибки в пилотировании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, разбившийся самолёт Falcon 10 состоял на балансе "Атлетик групп", которая принадлежит супруге пилота. У компании отсутствует лицензия на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Пара легализовала полёты через ООО "Джет аэро", владельцами которого являются Аркадий и его второй пилот — Дмитрий Беляков. Изучив эту информацию, правоохранительные органы приступили к расследованию дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Примечательно, что самолёт находился в эксплуатации в течение 45 лет. Он был собран французской компанией Dassault в 1978 году. Транспорт прошёл через руки десятков собственников, прежде чем оказался во владении Аркадия и Екатерины Грачёвых.
Напомним, бизнес-джет рухнул в провинции Бадахшан в Афганистане. На борту находилось шесть человек, однако выжить удалось только четырём из них. Погибшей числится семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Одному из выживших удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и сообщить о крушении. Предварительно установлено, что самолёт упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Ранее выживших доставили на вертолёте в Кабул. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.