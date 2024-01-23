Выжившего пилота разбившегося в Афганистане самолёта могут посадить на 10 лет

Выжившему пилоту потерпевшего крушение в горах Афганистана частного самолёта Аркадию Грачёву и его супруге Екатерине грозит до 10 лет лишения свободы. Их могут осудить за плохое состояние бизнес-джета и ошибки в пилотировании. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, разбившийся самолёт Falcon 10 состоял на балансе "Атлетик групп", которая принадлежит супруге пилота. У компании отсутствует лицензия на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Пара легализовала полёты через ООО "Джет аэро", владельцами которого являются Аркадий и его второй пилот — Дмитрий Беляков. Изучив эту информацию, правоохранительные органы приступили к расследованию дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".