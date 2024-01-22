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22 января, 10:01
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Выживших членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта доставили в Кабул

Четыре члена экипажа рухнувшего в горах Афганистана Falcon 10 доставлены в Кабул

В Кабул доставили четверых выживших членов экипажа частного самолёта Falcon 10, который потерпел крушение в горах Афганистана. Об этом сообщил представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

Выживших членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта доставили в Кабул. Видео © Х / Zabehulah_M33

"Четверо спасённых членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул", — написал Муджахид в своём блоге в соцсети Х.

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Упавший в горах частный самолёт не должен был лететь через Афганистан

Напомним, самолёт потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В результате авиакатастрофы выжили четыре человека. Предварительно, погибли двое — семейная пара из Волгодонска Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда из-за болезни женщины. Один из выживших самостоятельно добрался до ближайшего населённого пункта и попросил о помощи. Предварительно установлено, что Falcon 10 упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Расследуется уголовное дело по факту инцидента. В соцсетях опубликовали первое фото выживших.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Х / Zabehulah_M33

Ян Поланин
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