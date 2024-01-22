Упавший в горах частный самолёт не должен был лететь через Афганистан
Hurriyat: Упавший Falcon 10 отклонился от курса из-за технических проблем
Потерпевший крушение в Афганистане частный самолёт Falcon 10, на борту которого находились россияне, не должен был лететь через эту страну. Об этом сообщает местное радио Hurriyat.
"Маршрут самолёта в воздушном пространстве Афганистана не был заранее спланирован. Отклонение произошло из-за технических трудностей, возникших во время полёта", — указано в сообщении радио в соцсетях.
Напомним, крушение произошло накануне, 21 января, в горах афганской провинции Бадахшан. В Росавиации подтвердили, что четыре человека выжили, тогда как всего на борту в момент инцидента находилось шесть человек. Примечательно, что один из выживших сумел самостоятельно добраться до населённого пункта и попросить о помощи. Предварительно, установлено, что крушение произошло из-за отказа двигателей. Возбуждено уголовное дело.