Регион

Уведомления отключены

22 января, 08:11

Упавший в горах частный самолёт не должен был лететь через Афганистан

Hurriyat: Упавший Falcon 10 отклонился от курса из-за технических проблем

Потерпевший крушение в Афганистане частный самолёт Falcon 10, на борту которого находились россияне, не должен был лететь через эту страну. Об этом сообщает местное радио Hurriyat.

"Маршрут самолёта в воздушном пространстве Афганистана не был заранее спланирован. Отклонение произошло из-за технических трудностей, возникших во время полёта", — указано в сообщении радио в соцсетях.

Появилось первое фото выживших при крушении частного самолёта в Афганистане
Появилось первое фото выживших при крушении частного самолёта в Афганистане

Напомним, крушение произошло накануне, 21 января, в горах афганской провинции Бадахшан. В Росавиации подтвердили, что четыре человека выжили, тогда как всего на борту в момент инцидента находилось шесть человек. Примечательно, что один из выживших сумел самостоятельно добраться до населённого пункта и попросить о помощи. Предварительно, установлено, что крушение произошло из-за отказа двигателей. Возбуждено уголовное дело.

Российский медбрат с упавшего в Афганистане самолёта позвонил маме: "Я жив"
Российский медбрат с упавшего в Афганистане самолёта позвонил маме: "Я жив"
Обложка ©

Flickr / Rob Hodgkins

Ян Поланин
  • Новости
  • Афганистан
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров