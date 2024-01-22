Появилось первое фото выживших при крушении частного самолёта в Афганистане
Выжившие при крушении частного самолёта в Афганистане. Обложка © X / HurriyatPa
В Сети появилось первое фото выживших при крушении частного самолёта Falcon 10 в Афганистане с россиянами на борту. Также опубликовано видео с места падения воздушного судна.
Выжившие при крушении частного самолёта в Афганистане. Видео © X / HurriyatPa
По некоторым данным, на снимке выжившие члены экипажа: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв и медик Павел Попов. Предварительно, они не получили серьёзных травм. Состояние второго медика, Игоря Сывороткина, также оценивается как удовлетворительное.
Ранее Лайф писал, что в горах афганской провинции Бадахшан потерпел крушение чартерный рейс. На борту находилось шесть человек. В Росавиации подтвердили, что четыре человека, которые находились на борту разбившегося самолёта, выжили. Стоит отметить, что один из выживших при крушении частного самолёта Falcon 10 в Афганистане сумел добраться до ближайшего населённого пункта и попросить о помощи. Вероятная причина крушения — техническая неисправность, у самолёта отказали оба двигателя. СК завёл уголовное дело.