Появилось первое фото выживших при крушении частного самолёта в Афганистане

В Сети появилось первое фото выживших при крушении частного самолёта Falcon 10 в Афганистане с россиянами на борту. Также опубликовано видео с места падения воздушного судна.

По некоторым данным, на снимке выжившие члены экипажа: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв и медик Павел Попов. Предварительно, они не получили серьёзных травм. Состояние второго медика, Игоря Сывороткина, также оценивается как удовлетворительное.