Лайф узнал, как экипаж самолёта с россиянами смог выжить при падении в Афганистане

Появилось видео с места крушения в Афганистане частного самолёта Falcon 10, на борту которого находились граждане России. Кадры в соцсети Х опубликовало Министерство транспорта и воздушных перевозок азиатской страны.

Место крушения самолёта Falcon 10 с россиянами в Афганистане. Видео © Х / DChlnd

Выжить в авиакатастрофе удалось двум пилотам и двум медикам. По информации SHOT, они не разбились насмерть из-за того, что пилоты задрали нос джета перед падением, в результате чего удар пришёлся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Также свою роль сыграл лежащий в горах плотный снег.