Лайф узнал, как экипаж самолёта с россиянами смог выжить при падении в Афганистане
SHOT: Пилоты Falcon 10 выжили из-за того, что задрали нос джета перед падением
Появилось видео с места крушения в Афганистане частного самолёта Falcon 10, на борту которого находились граждане России. Кадры в соцсети Х опубликовало Министерство транспорта и воздушных перевозок азиатской страны.
Место крушения самолёта Falcon 10 с россиянами в Афганистане. Видео © Х / DChlnd
Выжить в авиакатастрофе удалось двум пилотам и двум медикам. По информации SHOT, они не разбились насмерть из-за того, что пилоты задрали нос джета перед падением, в результате чего удар пришёлся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Также свою роль сыграл лежащий в горах плотный снег.
Авиаэксперты в разговоре с телеграм-каналом отметили, что после выключения второго двигателя самолёт мог планировать 20–25 минут и пролететь так 150 километров. Однако запросившие экстренную посадку в аэропорту Куляб в Таджикистане пилоты всё равно пытались найти в горах ровную поверхность, чтобы совершить аварийную посадку.
Напомним, самолёт потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В результате авиакатастрофы выжили четыре человека. Погибли двое — семейная пара из Волгодонска Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда из-за болезни женщины. Один из выживших смог самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и попросил о помощи. Предварительно установлено, что выпущенный в 1978 году Falcon 10 упал из-за отказавших во время полёта двигателей. В России возбудили уголовное дело по факту крушения.
Х / DChlnd