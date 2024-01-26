Одного из пилотов упавшего в Афганистане бизнесджета госпитализировали в Москве с обморожением

Один из пилотов экстренно севшего в Афганистане бизнесджета Falcon 10 госпитализирован в одну из московских больниц. По данным RT, у Дмитрия Белякова — проблемы с сердцем и сильное обморожение, из-за которого он по прилёте в российскую столицу передвигался на коляске.