Одного из пилотов упавшего в Афганистане бизнесджета госпитализировали в Москве с обморожением
RT: Один из пилотов упавшего в Афганистане самолёта госпитализирован в Москве
Дмитрий Беляков после возвращения в Москву. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
Один из пилотов экстренно севшего в Афганистане бизнесджета Falcon 10 госпитализирован в одну из московских больниц. По данным RT, у Дмитрия Белякова — проблемы с сердцем и сильное обморожение, из-за которого он по прилёте в российскую столицу передвигался на коляске.
Степень тяжести состояния пилота пока не известна. Следственный комитет надеется опросить экипаж самолёта уже сегодня, 26 января.
Напомним, 21 января бизнесджет Falcon 10 с россиянами на борту, летевший из Таиланда, разбился в афганской провинции Бадахшан. На борту находилось шесть человек, в том числе семейная пара из Ростовской области, которая погибла. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ двигателей. Возбуждено уголовное дело. Выжившие при аварии уже прилетели в Москву. Аркадий Грачёв — другой пилот воздушного судна — рассказал подробности спасения, также назвав технические неполадки причиной инцидента.