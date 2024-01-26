Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прилетели в Москву
В Москву прибыли россияне, выжившие при крушении самолёта в Афганистане. Борт из Дубая приземлился в столичном аэропорту Внуково в 06:30 утра. Об этом сообщает РИА "Новости".
Всего в Россию прибыли четыре человека — два пилота и два врача.
Прибытие в Москву выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян. Видео © t.me / Mash
Напомним, бизнес-джет Falcon упал в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту находилось шесть человек, выжить удалось только четырём членам экипажа. Погибла семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Предположительно, самолёт упал из-за отказавших на высоте двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.