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26 января, 04:57

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прилетели в Москву

В Москву прибыли россияне, выжившие при крушении самолёта в Афганистане. Борт из Дубая приземлился в столичном аэропорту Внуково в 06:30 утра. Об этом сообщает РИА "Новости".

Всего в Россию прибыли четыре человека — два пилота и два врача.

Прибытие в Москву выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян. Видео © t.me / Mash

Более $1,2 млн таинственно исчезли из упавшего в Афганистане самолёта с россиянами
Более $1,2 млн таинственно исчезли из упавшего в Афганистане самолёта с россиянами

Напомним, бизнес-джет Falcon упал в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту находилось шесть человек, выжить удалось только четырём членам экипажа. Погибла семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Предположительно, самолёт упал из-за отказавших на высоте двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Обложка ©

t.me / Международный аэропорт Внуково

Артур Лапсаков
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