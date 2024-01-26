"Жгли шнурки": Пилот упавшего в Афганистане бизнес-джета поделился подробностями катастрофы

Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадий Грачёв по прилёте в Москву рассказал подробности инцидента. По его словам, причиной аварии стали технические неполадки.

"В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолёт, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил пилот.

Грачёв пояснил, что после аварии ему и другим выжившим пришлось провести на морозе 1,5 суток, в ходе которых им, чтобы согреться, даже "шнурки приходилось жечь". Прибывшие на место медики выводили россиян с высоты в четыре тысячи метров по глубокому снегу, путь до деревни занял около пяти часов.