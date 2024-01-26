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26 января, 06:22

"Жгли шнурки": Пилот упавшего в Афганистане бизнес-джета поделился подробностями катастрофы

Пилот упавшего в Афганистане самолёта назвал технические проблемы причиной ЧП

Аркадий Грачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Аркадий Грачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадий Грачёв по прилёте в Москву рассказал подробности инцидента. По его словам, причиной аварии стали технические неполадки.

"В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолёт, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил пилот.

Грачёв пояснил, что после аварии ему и другим выжившим пришлось провести на морозе 1,5 суток, в ходе которых им, чтобы согреться, даже "шнурки приходилось жечь". Прибывшие на место медики выводили россиян с высоты в четыре тысячи метров по глубокому снегу, путь до деревни занял около пяти часов.

Также пилот опроверг информацию о якобы находившейся на борту крупной сумме наличных денег. Он добавил, что его и других выживших вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Выжившего пилота разбившегося в Афганистане самолёта могут посадить на 10 лет
Выжившего пилота разбившегося в Афганистане самолёта могут посадить на 10 лет

Напомним, 21 января российский бизнес-джет Falcon 10, летевший из Таиланда, разбился в афганской провинции Бадахшан. На борту находилось шесть человек, в том числе семейная пара из Ростовской области, которая погибла. Предположительно, причиной катастрофы стали отказавшие двигатели. Возбуждено уголовное дело. Выжившие при падении джета уже прилетели в Москву.

Матвей Константинов
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