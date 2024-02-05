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5 февраля, 04:55

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Расследование открыто по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Исчезнувший с радаров вертолёт МЧС РФ ушёл под воду Онежского озера
Исчезнувший с радаров вертолёт МЧС РФ ушёл под воду Онежского озера

Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было трое членов экипажа. Позднее обломки винтокрылой машины обнаружили на расстоянии 11 км от берега в Онежском озере.

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ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Артур Лапсаков
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