СК возбудил уголовное дело после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии
Уголовное дело возбуждено после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Расследование открыто по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было трое членов экипажа. Позднее обломки винтокрылой машины обнаружили на расстоянии 11 км от берега в Онежском озере.
Обложка ©