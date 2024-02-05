Стали известны имена членов экипажа пропавшего в Карелии Ми-8
SHOT: Пропавший в Карелии Ми-8 совершал полёт в плохих погодных условиях
Пропавший в Карелии Ми-8 доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, после чего отправился на дозаправку и исчез с радаров. Подробности инцидента приводит SHOT.
Пополнить запасы топлива экипаж в лице командира воздушного судна Евсеева В.Н, второго пилота Носова С.А. и механика Билида В.П. планировал в Петрозаводске. Погодные условия по маршруту оказались неблагоприятными. Впрочем, несмотря на слабую видимость и низкую облачность, полёт был разрешён.
В последний раз Ми-8 выходил на связь в 20:30. Тогда винтокрылая машина пролетала в двадцати километрах от села Деревянное. Именно с этого места спасатели начинают поиски вертолёта, которые осложняются из-за не срабатывающего аварийного маяка.
В МЧС РФ ранее сообщили, что пропавший Ми-8 совершал тренировочный полёт. Для его поисков планируется задействовать самолёт Ан-26 аэронавигационной службы.
T.me / МЧС России