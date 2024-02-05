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5 февраля, 00:55

Исчезнувший с радаров вертолёт МЧС РФ ушёл под воду Онежского озера

Пропавший Ми-8 рухнул на Онежское озеро и ушёл под лёд вместе с экипажем

Исчезнувший в Карелии спасательный вертолёт Ми-8 потерпел крушение, рухнув на Онежское озеро. Столкновение было настолько сильным, что винтокрылая машина ушла под лёд вместе с экипажем, сообщил SHOT.

Установить местонахождение воздушного судна сотрудникам МЧС удалось благодаря оторванной части фюзеляжа, которая лежала в 20 километрах от села Деревянное. Рядом с нею спасатели нашли пробоину в ледяном покрове. По предварительным данным, именно из-за попадания вертолёта в воду его аварийный маяк не функционировал.

Дальнейшие поиски Ми-8 продолжатся в понедельник. В работах будут задействованы водолазы, которые исследует подлёдное пространство и определят точное местонахождение упавшей машины.

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Об исчезновении вертолёта с радаров МЧС РФ сообщило воскресным вечером, инициировав поиски. На борту летательного аппарата находились три члена экипажа.

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t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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