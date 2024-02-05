Исчезнувший с радаров вертолёт МЧС РФ ушёл под воду Онежского озера
Пропавший Ми-8 рухнул на Онежское озеро и ушёл под лёд вместе с экипажем
Исчезнувший в Карелии спасательный вертолёт Ми-8 потерпел крушение, рухнув на Онежское озеро. Столкновение было настолько сильным, что винтокрылая машина ушла под лёд вместе с экипажем, сообщил SHOT.
Установить местонахождение воздушного судна сотрудникам МЧС удалось благодаря оторванной части фюзеляжа, которая лежала в 20 километрах от села Деревянное. Рядом с нею спасатели нашли пробоину в ледяном покрове. По предварительным данным, именно из-за попадания вертолёта в воду его аварийный маяк не функционировал.
Дальнейшие поиски Ми-8 продолжатся в понедельник. В работах будут задействованы водолазы, которые исследует подлёдное пространство и определят точное местонахождение упавшей машины.
t.me / МЧС России