Обнаружен единственный выживший с разбившегося в Турции вертолёта Два пилота погибли в результате падения вертолёта в Турции, бортинженер выжил 4 февраля, 07:51 Обложка © Shutterstock

В Турции рухнул вертолёт, в результате чего погибло два пилота, бортовой техник чудом выжил. Бортинженер госпитализирован с травмами, рассказал в соцсети X (Twitter) министр внутренних дел страны Али Ерликая. Причины трагедии выясняются.

"Вертолёт департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолётом был в 22:49 субботы", — написал он.

Ранее сообщалось, что военный вертолёт Ми-8 рухнул во время учебно-тренировочного полёта в Бишкеке. Один человек погиб, семеро пострадали.

Авторы Татьяна Миссуми