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Обнаружен единственный выживший с разбившегося в Турции вертолёта

Два пилота погибли в результате падения вертолёта в Турции, бортинженер выжил

4 февраля, 07:51
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Турции рухнул вертолёт, в результате чего погибло два пилота, бортовой техник чудом выжил. Бортинженер госпитализирован с травмами, рассказал в соцсети X (Twitter) министр внутренних дел страны Али Ерликая. Причины трагедии выясняются.

"Вертолёт департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолётом был в 22:49 субботы", — написал он.

Как минимум пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии
Как минимум пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии

Ранее сообщалось, что военный вертолёт Ми-8 рухнул во время учебно-тренировочного полёта в Бишкеке. Один человек погиб, семеро пострадали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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