Как минимум пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии
В Бразилии в штате Минас-Жерайс как минимум пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолёта, пишет портал Vitoria Da Conquista Noticias.
Очевидцы разбирают обломки на месте крушения легкомоторного самолёта в бразильском штате Минас-Жерайс. Видео © X / @otempo
Как сообщает пожарная служба, ещё двое числятся пропавшими без вести, включая ребёнка. По данным Национального агентства гражданской авиации, самолёт PS-MTG был собран в 1996 году, этим занималась компания Piper Aircraft. Судно не имело разрешения выполнять полёты воздушного такси. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее в Афганистане упал бизнес-джет, на борту которого находилось шесть человек. Погибшие — пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Выжить удалось четверым. Один из них добрался до ближайшего населённого пункта и сообщил о произошедшем. В итоге всех доставили на вертолёте в Кабул. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
X / @SouMaisNoticias