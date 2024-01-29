Как минимум пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии

В Бразилии в штате Минас-Жерайс как минимум пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолёта, пишет портал Vitoria Da Conquista Noticias.

Как сообщает пожарная служба, ещё двое числятся пропавшими без вести, включая ребёнка. По данным Национального агентства гражданской авиации, самолёт PS-MTG был собран в 1996 году, этим занималась компания Piper Aircraft. Судно не имело разрешения выполнять полёты воздушного такси. Сейчас на месте работают экстренные службы.