На месте крушения Ил-76 нашли тела погибших с татуировками, как у азовцев*
На месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области нашли тела погибших с татуировками, характерными для националистов из "Азова"*, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В телеграм-канале ведомства появилось видео с телами погибших и найденными на месте катастрофы документами.
Кадры с документами и телами погибших военнопленных, летевших на Ил-76. Видео © Telegram / Следком
"На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в том числе полка "Азов", — говорится в сообщении СКР.
Ранее в СК заявили, что точка, откуда была выпущена поразившая Ил-76 зенитная ракета, установлена — это село Липцы в Харьковской области.
Как сообщал Лайф, 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находилось трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Лётчики смогли увести падающий самолёт от жилых домов. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками. А в Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева. Сегодня ГУР Украины признало факт сорванного обмена пленными, которые летели на Ил-76.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Кадр из видео Telegram / Следком