На месте крушения Ил-76 нашли тела погибших с татуировками, как у азовцев*

На месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области нашли тела погибших с татуировками, характерными для националистов из "Азова"*, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В телеграм-канале ведомства появилось видео с телами погибших и найденными на месте катастрофы документами.