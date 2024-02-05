Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 нашли на глубине 42 метра в Онежском озере

Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 МЧС России нашли на глубине 42 метра в Онежском озере. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, опубликовав кадры с места.

"В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно повреждённый корпус вертолёта. Работы на месте происшествия продолжатся. Буду держать в курсе", — пообещал глава региона.