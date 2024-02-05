Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 нашли на глубине 42 метра в Онежском озере
Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Обложка © T.me / AParfenchikov
Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 МЧС России нашли на глубине 42 метра в Онежском озере. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, опубликовав кадры с места.
"В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно повреждённый корпус вертолёта. Работы на месте происшествия продолжатся. Буду держать в курсе", — пообещал глава региона.
Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере. Спасатели рассказали, что сама винтокрылая машина ушла под лёд. Силовики назвали три версии крушения Ми-8.