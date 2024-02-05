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5 февраля, 13:23

Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 нашли на глубине 42 метра в Онежском озере

Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Обложка © T.me / AParfenchikov

Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Обложка © T.me / AParfenchikov

Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 МЧС России нашли на глубине 42 метра в Онежском озере. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, опубликовав кадры с места.

Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Фото © T.me / AParfenchikov

Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Фото © T.me / AParfenchikov

Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Фото © T.me / AParfenchikov

Место поисков вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Фото © T.me / AParfenchikov

"В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метра он обнаружил сильно повреждённый корпус вертолёта. Работы на месте происшествия продолжатся. Буду держать в курсе", пообещал глава региона.

Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии
Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии

Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере. Спасатели рассказали, что сама винтокрылая машина ушла под лёд. Силовики назвали три версии крушения Ми-8.

Андрей Бражников
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