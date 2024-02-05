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5 февраля, 06:15

Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии

Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Обложка © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"

Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Обложка © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"

Появились кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России у Онежского озера. Обломки воздушного судна обнаружили в десяти километрах от села Деревянное, сообщает ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба".

Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Видео © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"

Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Фото © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"

Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Фото © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"

Глубина в месте падения винтокрылой машины составляет около 50 метров. На поверхности обнаружена майна и часть хвостовой балки судна. Членов экипажа не нашли. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. К поискам привлекли водолазов и телеуправляемый аппарат "Фалькон".

Названы 3 версии крушения Ми-8, ушедшего с экипажем под лёд Онежского озера
Названы 3 версии крушения Ми-8, ушедшего с экипажем под лёд Онежского озера

Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере, сама же винтокрылая машина ушла под лёд.

Андрей Бражников
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