Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии
Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Обложка © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"
Появились кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России у Онежского озера. Обломки воздушного судна обнаружили в десяти километрах от села Деревянное, сообщает ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба".
Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Видео © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"
Место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Фото © ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба"
Глубина в месте падения винтокрылой машины составляет около 50 метров. На поверхности обнаружена майна и часть хвостовой балки судна. Членов экипажа не нашли. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. К поискам привлекли водолазов и телеуправляемый аппарат "Фалькон".
Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере, сама же винтокрылая машина ушла под лёд.