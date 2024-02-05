Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии

Появились кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России у Онежского озера. Обломки воздушного судна обнаружили в десяти километрах от села Деревянное, сообщает ГКУ "Карельская поисково-спасательная служба".

Глубина в месте падения винтокрылой машины составляет около 50 метров. На поверхности обнаружена майна и часть хвостовой балки судна. Членов экипажа не нашли. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. К поискам привлекли водолазов и телеуправляемый аппарат "Фалькон".