В Карелии подняли на поверхность тело члена экипажа разбившегося вертолёта Ми-8
Место падения вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Обложка © T.me / AParfenchikov
На дне Онежского озера в Карелии обнаружено тело одного из членов экипажа разбившегося вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в государственном Комитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Водолазы подняли тело первого погибшего члена экипажа в 21:16 мск. Его обнаружили внутри винтокрылой машины.
Работу водолазы продолжат до полуночи, после будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом. Тела двоих членов экипажа пока не обнаружены.
Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ стало известно вечером 4 февраля. На борту было три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере. Спасатели рассказали, что сама винтокрылая машина ушла под лёд, её обнаружили на глубине 42 метра. Силовики назвали три версии крушения Ми-8.