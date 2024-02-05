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5 февраля, 19:06

В Карелии подняли на поверхность тело члена экипажа разбившегося вертолёта Ми-8

Место падения вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Обложка © T.me / AParfenchikov

Место падения вертолёта Ми-8 в Онежском озере. Обложка © T.me / AParfenchikov

На дне Онежского озера в Карелии обнаружено тело одного из членов экипажа разбившегося вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в государственном Комитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Водолазы подняли тело первого погибшего члена экипажа в 21:16 мск. Его обнаружили внутри винтокрылой машины.

Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии
Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии

Работу водолазы продолжат до полуночи, после будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом. Тела двоих членов экипажа пока не обнаружены.

Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ стало известно вечером 4 февраля. На борту было три члена экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере. Спасатели рассказали, что сама винтокрылая машина ушла под лёд, её обнаружили на глубине 42 метра. Силовики назвали три версии крушения Ми-8.

Артур Лапсаков
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