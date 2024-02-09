Причиной пожара в столичной многоэтажке могло стать короткое замыкание
Причиной пожара на улице Черняховского в Москве могло стать короткое замыкание, также рассматривается версия поджога. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В качестве причины рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей. Также изучаются и другие версии, среди которых поджог", — рассказал собеседник агенства.
Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади 4 тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано.
t.me / SHOT