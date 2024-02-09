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9 февраля, 00:42

Причиной пожара в столичной многоэтажке могло стать короткое замыкание

Причиной пожара на улице Черняховского в Москве могло стать короткое замыкание, также рассматривается версия поджога. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В качестве причины рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей. Также изучаются и другие версии, среди которых поджог", — рассказал собеседник агенства.

Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь
Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади 4 тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, на месте был развёрнут оперштаб. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. На данный момент возгорание локализовано.

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t.me / SHOT

Оксана Попова
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