В Москве на Пушкинской площади горит здание "Известия Hall". Кадры с места возгорания оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT .

На появившихся в распоряжении канала кадрах видно, что внутри здания разгорелось яркое пламя, а с крыши валит густой чёрный дым. Пожарные работают по номеру 1-бис: двух направленных расчётов уже недостаточно. Также известно, что пламя молниеносно распространяется по помещениям.