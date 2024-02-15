В Москве на Пушкинской площади горит здание "Известия Hall"
SHOT: Пожар произошёл в здании "Известия Hall" в Москве
В Москве на Пушкинской площади горит здание "Известия Hall". Кадры с места возгорания оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Пожар в "Известия Hall". Видео © t.me / SHOT
На появившихся в распоряжении канала кадрах видно, что внутри здания разгорелось яркое пламя, а с крыши валит густой чёрный дым. Пожарные работают по номеру 1-бис: двух направленных расчётов уже недостаточно. Также известно, что пламя молниеносно распространяется по помещениям.
Life.ru ранее сообщал, что вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Из дома было эвакуировано 440 человек, среди них 112 детей. Также пострадал лифтёр, находившийся на чердаке. Спустя время мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
t.me / SHOT