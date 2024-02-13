При пожаре в Анапе пострадал лифтёр, находившийся на чердаке

При пожаре в жилом доме в Анапе пострадал лифтёр, который в момент ЧП находился на чердаке. Мужчина отравился продуктами горения, получил ожог передней брюшной стенки и ожог 1–2% поверхности тела. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, передаёт SHOT.

Пожар в жилом доме в Анапе. Видео © SHOT

На данный момент ранг пожара увеличен до четвёртого уровня. Из дома эвакуировали 440 человек. Их временно поселили в отелях "Паллада", "Полярные зори" и "Альфа". Жильцы рассказали, что поначалу услышали в правой части здания похожий на взрыв громкий звук. После этого начался пожар.