При пожаре в Анапе пострадал лифтёр, находившийся на чердаке
SHOT: При пожаре в 11-этажном доме в Анапе лифтёр получил ожоги и отравление
При пожаре в жилом доме в Анапе пострадал лифтёр, который в момент ЧП находился на чердаке. Мужчина отравился продуктами горения, получил ожог передней брюшной стенки и ожог 1–2% поверхности тела. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, передаёт SHOT.
Пожар в жилом доме в Анапе. Видео © SHOT
На данный момент ранг пожара увеличен до четвёртого уровня. Из дома эвакуировали 440 человек. Их временно поселили в отелях "Паллада", "Полярные зори" и "Альфа". Жильцы рассказали, что поначалу услышали в правой части здания похожий на взрыв громкий звук. После этого начался пожар.
При этом отмечается, что дом возвели без разрешений и проектной документации. А решение ввести его в эксплуатацию принял Анапский городской суд.
Напомним, вечером во вторник, 13 февраля, в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 12 человек.