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13 февраля, 18:32

При пожаре в Анапе пострадал лифтёр, находившийся на чердаке

SHOT: При пожаре в 11-этажном доме в Анапе лифтёр получил ожоги и отравление

При пожаре в жилом доме в Анапе пострадал лифтёр, который в момент ЧП находился на чердаке. Мужчина отравился продуктами горения, получил ожог передней брюшной стенки и ожог 1–2% поверхности тела. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, передаёт SHOT.

Пожар в жилом доме в Анапе. Видео © SHOT

На данный момент ранг пожара увеличен до четвёртого уровня. Из дома эвакуировали 440 человек. Их временно поселили в отелях "Паллада", "Полярные зори" и "Альфа". Жильцы рассказали, что поначалу услышали в правой части здания похожий на взрыв громкий звук. После этого начался пожар.

При этом отмечается, что дом возвели без разрешений и проектной документации. А решение ввести его в эксплуатацию принял Анапский городской суд.

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Напомним, вечером во вторник, 13 февраля, в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 12 человек.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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