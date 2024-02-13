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13 февраля, 11:31

На территории бывшего завода МиГ в Москве произошёл пожар

SHOT: В Москве загорелся мусор на территории бывшего завода МиГ

На территории бывшего московского завода МиГ возник пожар. По данным SHOT, возгорание произошло в двухэтажном здании на Ленинградском проспекте. На данный момент оно не используется.

Предварительно, загорелся мусор. Спасатели уже локализовали пожар. Пострадавших нет.

Настойчиво мяукал: Кот Кузя спас школьника от пожара в московской квартире
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Ранее в Курганской области произошёл страшный пожар на территории частного домовладения. Огонь унёс жизни целой семьи — пятерых человек, в том числе троих детей. Причины трагедии устанавливаются.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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