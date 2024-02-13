Семья из пяти человек погибла при пожаре в частном доме под Курганом

Семья из пяти человек погибла в результате страшного пожара в частном доме в Курганской области. Об этом сообщили в МЧС Росиии.

Кадры с места тушения пожара в Курганской области, в результате которого погибла семья из пяти человек. Видео © t.me / МЧС России

Трагедия произошла в деревне Галаево. По данным спасателей, пламя охватило кровлю и веранду. Прибывшие на месте ЧП пожарные обнаружили тела пяти человек, в том числе троих детей.

Причины пожара пока не известны, тушение продолжается.