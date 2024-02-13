Семья из пяти человек погибла при пожаре в частном доме под Курганом
Двое взрослых и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганской области
Семья из пяти человек погибла в результате страшного пожара в частном доме в Курганской области. Об этом сообщили в МЧС Росиии.
Кадры с места тушения пожара в Курганской области, в результате которого погибла семья из пяти человек. Видео © t.me / МЧС России
Трагедия произошла в деревне Галаево. По данным спасателей, пламя охватило кровлю и веранду. Прибывшие на месте ЧП пожарные обнаружили тела пяти человек, в том числе троих детей.
Причины пожара пока не известны, тушение продолжается.
Ранее трое детей в возрасте до 6 лет погибли ночью 12 февраля в посёлке Южный Краснодарского края. Причиной трагедии стала севшая батарейка в пожарном извещателе.
t.me / МЧС России