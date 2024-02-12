На Кубани трое детей погибли в огне из-за севшей батарейки в пожарном извещателе

Трое детей в возрасте до 6 лет погибли ночью 12 февраля в посёлке Южный Краснодарского края. По данным МЧС РФ, причиной трагедии стала севшая батарейка в пожарном извещателе.

В момент ЧП дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли сами родители, но, к сожалению, малыши скончались в больнице. Ещё одного ребёнка обнаружили пожарные, но он тоже погиб. Всего из горящей квартиры удалось спасти только троих детей.