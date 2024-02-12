Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 07:52

На Кубани трое детей погибли в огне из-за севшей батарейки в пожарном извещателе

Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае

Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае. Фото © МЧС РФ

Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае. Фото © МЧС РФ

Трое детей в возрасте до 6 лет погибли ночью 12 февраля в посёлке Южный Краснодарского края. По данным МЧС РФ, причиной трагедии стала севшая батарейка в пожарном извещателе.

В момент ЧП дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли сами родители, но, к сожалению, малыши скончались в больнице. Ещё одного ребёнка обнаружили пожарные, но он тоже погиб. Всего из горящей квартиры удалось спасти только троих детей.

Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае. Видео © МЧС РФ

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

"Пожарный извещатель мог среагировать на дым, но в нём не поменяли батарейку… Опасность обнаружили слишком поздно", — говорится в сообщении ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Мэр Тольятти назвал возможную причину крупного пожара в гостиничном комплексе
Мэр Тольятти назвал возможную причину крупного пожара в гостиничном комплексе

А ранее крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. МЧС отчиталось о полной ликвидации возгорания около пяти утра. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров