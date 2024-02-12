На Кубани трое детей погибли в огне из-за севшей батарейки в пожарном извещателе
Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае
Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае. Фото © МЧС РФ
Трое детей в возрасте до 6 лет погибли ночью 12 февраля в посёлке Южный Краснодарского края. По данным МЧС РФ, причиной трагедии стала севшая батарейка в пожарном извещателе.
В момент ЧП дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли сами родители, но, к сожалению, малыши скончались в больнице. Ещё одного ребёнка обнаружили пожарные, но он тоже погиб. Всего из горящей квартиры удалось спасти только троих детей.
Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае. Видео © МЧС РФ
По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
"Пожарный извещатель мог среагировать на дым, но в нём не поменяли батарейку… Опасность обнаружили слишком поздно", — говорится в сообщении ведомства.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
А ранее крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. МЧС отчиталось о полной ликвидации возгорания около пяти утра. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.