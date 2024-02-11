Мэр Тольятти назвал возможную причину крупного пожара в гостиничном комплексе

Причиной пожара в гостиничном комплексе в Тольятти стало, предварительно, короткое замыкание. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Николай Ренц.

"Вчера в 23:00 возник пожар в ресторане "Небо", расположенном на набережной 6-го квартала. <...> Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание", — написал глава города, добавив, что здание сильно пострадало.

Госпитализированный пострадавший находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Второй получивший травмы человек от госпитализации отказался. Ренц указал, что всё произошло в дни проведения соревнований "Жигулёвская миля", когда в город приехало много гостей, поэтому место пожара будет огорожено, а сама набережная будет доступна для посещения.