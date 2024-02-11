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11 февраля, 04:10

Мэр Тольятти назвал возможную причину крупного пожара в гостиничном комплексе

Мэр Тольятти Ренц назвал короткое замыкание возможной причиной пожара в гостинице

Причиной пожара в гостиничном комплексе в Тольятти стало, предварительно, короткое замыкание. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Николай Ренц.

"Вчера в 23:00 возник пожар в ресторане "Небо", расположенном на набережной 6-го квартала. <...> Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание", — написал глава города, добавив, что здание сильно пострадало.

Пожар в гостиничном комплексе в Тольятти локализовали
Пожар в гостиничном комплексе в Тольятти локализовали

Госпитализированный пострадавший находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Второй получивший травмы человек от госпитализации отказался. Ренц указал, что всё произошло в дни проведения соревнований "Жигулёвская миля", когда в город приехало много гостей, поэтому место пожара будет огорожено, а сама набережная будет доступна для посещения.

Напомним, в результате пожара пострадал гостиничный комплекс "Жара Beach Resort". В тушении принимало участие свыше ста пожарных, было задействовано 29 единиц специальной техники.

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Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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