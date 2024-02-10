Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 20:55

Появились кадры пожара в тольяттинском отеле с пророческим названием "Жара"

Два человека пострадали при пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти

Отель "Жара Beach Resort" загорелся в Тольятти. Пламя охватило всё здание гостиничного комплекса на площади 800 квадратных метров. Подробностями происшествия поделились в МЧС.

По данным ведомства, на месте инцидента работают свыше ста пожарных. Задействовано 29 единиц специальной техники. На опубликованных кадрах видно, что здание отеля целиком объято белым дымом. Из-под кровли вырываются языки пламени, для тушения которого спасатели используют автолестницу.

Гостиничный комплекс загорелся в Тольятти. Видео © T.me / МЧС России

"В результате пожара в Тольятти пострадало два человека. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались 12 человек", — уточнили в министерстве.

Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы
Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы

Между тем петербургские огнеборцы продолжают бороться с пожаром на Лиговском проспекте. Жертвой трагедии стал один человек.

Обложка ©

T.me / МЧС России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров