Появились кадры пожара в тольяттинском отеле с пророческим названием "Жара"

Отель "Жара Beach Resort" загорелся в Тольятти. Пламя охватило всё здание гостиничного комплекса на площади 800 квадратных метров. Подробностями происшествия поделились в МЧС.

По данным ведомства, на месте инцидента работают свыше ста пожарных. Задействовано 29 единиц специальной техники. На опубликованных кадрах видно, что здание отеля целиком объято белым дымом. Из-под кровли вырываются языки пламени, для тушения которого спасатели используют автолестницу.

Гостиничный комплекс загорелся в Тольятти. Видео © T.me / МЧС России

"В результате пожара в Тольятти пострадало два человека. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались 12 человек", — уточнили в министерстве.