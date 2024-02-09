Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы

Сбой в системе антиобледенения мог стать причиной ночного пожара в многоэтажном доме на севере Москвы. Версия с поджогом не подтвердилась, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Как рассказали в ведомстве, во время первоначального осмотра места происшествия эксперты обнаружили на чердаке между первым и вторым подъездами зону термических повреждений. Там полностью сгорели электропроводка и электрооборудование. Правоохранители уже опросили больше 10 жильцов дома в качестве свидетелей, а также председателя ЖСК. В настоящее время следователи изучают изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения.