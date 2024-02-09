Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы
СК: Сбой в системе антиобледенения мог стать причиной пожара на севере Москвы
Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК
Сбой в системе антиобледенения мог стать причиной ночного пожара в многоэтажном доме на севере Москвы. Версия с поджогом не подтвердилась, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
Как рассказали в ведомстве, во время первоначального осмотра места происшествия эксперты обнаружили на чердаке между первым и вторым подъездами зону термических повреждений. Там полностью сгорели электропроводка и электрооборудование. Правоохранители уже опросили больше 10 жильцов дома в качестве свидетелей, а также председателя ЖСК. В настоящее время следователи изучают изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения.
"Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания", — говорится в сообщении СК.
Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК
Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве в ночь на 9 февраля. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, погибших нет. МЧС отчиталось о полной ликвидации возгорания около пяти утра. Для его тушения с двух вертолётов сбросили более 50 тонн воды. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.