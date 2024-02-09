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9 февраля, 09:54

Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы

СК: Сбой в системе антиобледенения мог стать причиной пожара на севере Москвы

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Сбой в системе антиобледенения мог стать причиной ночного пожара в многоэтажном доме на севере Москвы. Версия с поджогом не подтвердилась, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Как рассказали в ведомстве, во время первоначального осмотра места происшествия эксперты обнаружили на чердаке между первым и вторым подъездами зону термических повреждений. Там полностью сгорели электропроводка и электрооборудование. Правоохранители уже опросили больше 10 жильцов дома в качестве свидетелей, а также председателя ЖСК. В настоящее время следователи изучают изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения.

"Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания", — говорится в сообщении СК.

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК

Последствия пожара в многоэтажке на севере Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК

Напомним, что крупный пожар произошёл в многоэтажке на улице Черняховского в Москве в ночь на 9 февраля. Пламя охватило крышу дома на площади четыре тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 400 человек, погибших нет. МЧС отчиталось о полной ликвидации возгорания около пяти утра. Для его тушения с двух вертолётов сбросили более 50 тонн воды. Life.ru показывал обстановку у места происшествия. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящей многоэтажки на севере Москвы
Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящей многоэтажки на севере Москвы
Наталья Исакова
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