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11 февраля, 00:18

Пожар в гостиничном комплексе в Тольятти локализовали

Возгорание в гостиничном комплексе в Тольятти локализовано на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Самарской области.

Сейчас продолжается тушение огня и проливка конструкций.

Тушение пожара в гостиничном комплексе в Тольятти. Видео © t.me / МЧС России

Напомним, пожар в гостиничном комплексе "Жара Beach Resort" начался вечером 10 февраля в Автозаводском районе Тольятти. По данным МЧС, пострадало два человека, одного из них госпитализировали.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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