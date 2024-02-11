Пожар в гостиничном комплексе в Тольятти локализовали
Возгорание в гостиничном комплексе в Тольятти локализовано на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Самарской области.
Сейчас продолжается тушение огня и проливка конструкций.
Тушение пожара в гостиничном комплексе в Тольятти. Видео © t.me / МЧС России
Напомним, пожар в гостиничном комплексе "Жара Beach Resort" начался вечером 10 февраля в Автозаводском районе Тольятти. По данным МЧС, пострадало два человека, одного из них госпитализировали.
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Кадр видео t.me / МЧС России