Настойчиво мяукал: Кот Кузя спас школьника от пожара в московской квартире

Кот по кличке Кузя спас 10-летнего школьника от пожара в Москве. В квартире загорелся натяжной потолок и рухнул на диван. Как сообщает SHOT, мальчик делал в это время уроки, и только настойчивое мяуканье питомца заставило ребёнка оторваться от учебников.

Последствия возгорания в квартире в Москве. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, 12 февраля около пяти вечера в квартире пятиэтажки в Северном Измайлове произошло короткое замыкание в потолочных светильниках, часть потолка обрушилась на диван, после чего тот мгновенно вспыхнул. Десятилетний мальчик Жора находился дома один. Кот Кузя увидел пламя, прибежал к школьнику и начал громко мяукать. Когда ребёнок вышел посмотреть, что происходит, в гостиной уже бушевал сильный пожар.





Мальчик схватил кота и выбежал из квартиры, позвонил спасателям и сообщил о произошедшем соседям. К счастью, пожар удалось потушить, пострадавших нет. В настоящее время организована проверка.