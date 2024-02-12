+1 фобия: Оригинальная зарядка от айфона чуть не спалила квартиру в центре Москвы

Оригинальная зарядка Apple для iPhone, оставленная в розетке, чуть не оставила 29-летнего москвича без жилья. Пожар произошёл на Большой Грузинской улице в столице, сообщает Mash.

Мужчина в момент ЧП был на работе, он трудится менеджером банка. Когда ему позвонили и сообщили о возгорании квартиры, он сначала принял новости в шутку, но, приехав на место, действительно увидел задымление. При этом сотрудникам экстренных служб Дима рассказал, что всегда оставляет зарядку включённой в розетку, когда уходит на работу.

Густой едкий дым из окна первым заметили соседи. Они сразу позвонили пожарным, которые быстро прибыли, выломали дверь и потушили горящую мебель. Как уже выяснили эксперты, причина пожара — короткое замыкание в зарядном устройстве.