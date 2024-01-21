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21 января, 00:42

Эксперт объяснил, может ли дешёвая зарядка сжечь смартфон

Эксперт Шутов: Оригинальные кабель и блок продлят жизнь вашего телефона

Зачастую владельцы смартфонов сталкиваются с проблемой изнашивания заводской зарядки и используют для этого имеющиеся дома устройства. Безопасны ли они в применении и не навредят ли гаджету, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, если неродное устройство слишком мощное, телефон не возьмёт "лишний" заряд, а только количество, предусмотренное производителем. При низкой мощности всего лишь потребуется больше времени на зарядку.

Но если использовать дешёвый зарядник или тот, у которого нет сертификата соответствия, можно добиться перегрева аккумуляторов. Это в свою очередь может помешать передаче данных или даже стать причиной пожара.

"Если вы хотите получить в своё распоряжение технологию быстрой зарядки, обращайте внимание на совместимость соответствующих стандартов зарядного устройства и смартфона. Но всё же использование для этого оригинального кабеля и вилки продлит жизнь вашего телефона", — посоветовал Шутов.

Школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона
Школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона

Ранее Лайф писал, что идеально заряжать телефон, когда уровень заряда батареи составляет около 20–30%, и отключать зарядное устройство, когда показатель достигает 80–90%.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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