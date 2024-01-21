Эксперт объяснил, может ли дешёвая зарядка сжечь смартфон

Зачастую владельцы смартфонов сталкиваются с проблемой изнашивания заводской зарядки и используют для этого имеющиеся дома устройства. Безопасны ли они в применении и не навредят ли гаджету, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, если неродное устройство слишком мощное, телефон не возьмёт "лишний" заряд, а только количество, предусмотренное производителем. При низкой мощности всего лишь потребуется больше времени на зарядку.

Но если использовать дешёвый зарядник или тот, у которого нет сертификата соответствия, можно добиться перегрева аккумуляторов. Это в свою очередь может помешать передаче данных или даже стать причиной пожара.