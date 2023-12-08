Россиянам рассказали о расхожей ошибке при зарядке смартфона

Идеально заряжать телефон, когда уровень заряда батареи составляет около 20-30%, и отключать зарядное устройство, когда показатель достигает 80-90%. Зарядка смартфона от 0 до 100% и длительное подключение к зарядному устройству после полной зарядки может ухудшить состояние аккумулятора. Об этом рассказал IT-эксперт Алексей Учакин. Также он предупредил об опасности зарядки гаджета в машине.

"Например, многие не знают, что зарядка смартфона в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе. Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Специалист добавил, что батарея смартфона работает на основе технологии литий-ионных аккумуляторов, у которых ограниченное число зарядов. Поэтому постепенно они потеряют эффективность, а время работы от батареи будет уменьшаться.