Раскрыт простой лайфхак для реанимации смартфона после падения в сугроб

Морозная погода может повлиять на работу гаджета с литий-полимерным аккумулятором, который быстро разряжается даже при температуре от нуля до плюс пяти градусов. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал IT-аналитик Сергей Вильянов.

По его словам, во-первых, зимой гаджет следует носить во внутреннем кармане куртки, где теплее, чем в сумке или рюкзаке, или же приобрести утеплённый чехол. А техноблогер Валентин Петухов призвал использовать наушники с гарнитурой, чтобы лишний раз не доставать на холоде телефон.

Во-вторых, нельзя заряжать гаджет от пауэрбанка прямо на улице. В противном случае устройство выйдет из строя, взорвётся или вздуется, предупредил IT-эксперт Илья Корнейчук. Он также посоветовал дать телефону отогреться дома, и только затем подключать к зарядке. Эксперт Петухов добавил, что не следует искусственно отогревать смартфон: у батареи или под пледом.

В-третьих, гаджет нельзя использовать сразу после падения в сугроб, если у него не было влагозащиты. В таком случае нужно продуть разъёмы, отогреть или отнести в сервисный центр, отметил Петухов. Он посоветовал положить телефон в миску с рисом на всю ночь, зёрна возьмут на себя влагу, что спасёт промокшее устройство.