Учёные назвали ежедневную привычку почти каждого человека, заставляющую кожу стареть
Учёные из США заявили, что синий свет от экрана гаджетов заставляет кожу стареть
Процессы старения организма ускоряются, если часто пользоваться смартфонами, компьютерами и смотреть телевизор, так как исходящий от экранов синеватый свет негативно воздействует на кожу. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Орегон (США), исследование публикует Frontiers in Aging.
"Чрезмерное воздействие синего света влияет на нашу основную клеточную функцию и приводит к раннему старению <…> Уровни специфических метаболитов — химических веществ, необходимых для правильного функционирования клеток, изменялись под воздействием синего света", — объяснила профессор кафедры интегративной биологии учреждения Ядвига Гибултович.
По её словам, поражены оказались практически все клетки. Опыты проводились на плодовых мушках. Именно у этих насекомых организм даёт такую же реакцию на раздражители, как и человеческий. Специалисты определили, что вред исходит от любых светодиодов. Чтобы не допустить раннего старения, эксперты уверены, что нужно просто минимизировать время проведения с гаджетами.
В исследовании делается вывод, что мух подвергали очень интенсивному воздействию синего света. В обычной жизни человек получает гораздо меньшую дозу такого свечения, однако это не отменяет того факта, что старение клеток существенно ускоряется.
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