Учёные назвали ежедневную привычку почти каждого человека, заставляющую кожу стареть

Процессы старения организма ускоряются, если часто пользоваться смартфонами, компьютерами и смотреть телевизор, так как исходящий от экранов синеватый свет негативно воздействует на кожу. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Орегон (США), исследование публикует Frontiers in Aging.

"Чрезмерное воздействие синего света влияет на нашу основную клеточную функцию и приводит к раннему старению <…> Уровни специфических метаболитов — химических веществ, необходимых для правильного функционирования клеток, изменялись под воздействием синего света", — объяснила профессор кафедры интегративной биологии учреждения Ядвига Гибултович.

По её словам, поражены оказались практически все клетки. Опыты проводились на плодовых мушках. Именно у этих насекомых организм даёт такую же реакцию на раздражители, как и человеческий. Специалисты определили, что вред исходит от любых светодиодов. Чтобы не допустить раннего старения, эксперты уверены, что нужно просто минимизировать время проведения с гаджетами.

В исследовании делается вывод, что мух подвергали очень интенсивному воздействию синего света. В обычной жизни человек получает гораздо меньшую дозу такого свечения, однако это не отменяет того факта, что старение клеток существенно ускоряется.