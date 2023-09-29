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29 сентября, 11:22

Натуропат перечислила топ-3 продуктов, которые помогут обмануть возраст

Нутрициолог Чёрная: Авокадо, спаржа и миндаль тормозят старение

Окислительный стресс является основной причиной возрастных изменений и большинства заболеваний. При этом процессе усиливается активность свободных радикалов в организме, если ему не хватает антиоксидантов. Нутрициолог, эксперт по генетике, натуропат и сооснователь Академии "PRO-Здоровье" Ксения Чёрная назвала Лайфу топ-3 продуктов, которые "омолаживают" организм.

Авокадо. Фото © Freepik / jcomp

Авокадо. Фото © Freepik / jcomp

1. Авокадо. В составе зелёного продукта содержится много глутатиона, за счёт которого происходит омоложение на внутриклеточном уровне. Глутатион — это ещё и сильный антиоксидант, способный нейтрализовать активность свободных радикалов и затормозить старение. Кроме того, авокадо выводит токсины и снижает уровень холестерина в крови. Фрукт также богат витаминами А, Е и К, они позитивно сказываются на работе мозга и поддерживают тонус кожи и здоровье глаз.

Спаржа. Фото © Freepik / jcomp

Спаржа. Фото © Freepik / jcomp

2. Спаржа. Этот продукт идеально подходит для омоложения и поддержания красоты. Спаржа содержит цистеин — компонент для синтеза глутатиона. Стоит употреблять это растение ради укрепления иммунитета и производства витаминов В12, К2, С, Е. Они также омолаживают организм.

"Спаржа богата и полезными минералами, такими как магний, железо и цинк. Так, железо улучшает транспортировку кислорода к тканям, что поддерживает на высоком уровне все функции тела. Стоит отметить, что оно также необходимо для усиления роста волос и качественной структуры ногтей. Для этого нужен и цинк; кроме того, он отвечает за эластичность кожи", — пояснила собеседница Лайфа.

Эксперт добавила, что возникновение морщин напрямую связано с магнием. Этот биоэлемент расслабляет мышцы и снижает нервно-мышечную возбудимость. Также магний уменьшает давление, нормализует работу мозга и поддерживает плотность костной ткани. Все эти показатели влияют на молодость человека.

Миндаль. Фото © Freepik / jcomp

Миндаль. Фото © Freepik / jcomp

3. Миндаль. Этот орех также образует глутатион. Миндаль защищает организм от повреждений, активизирует антиоксидантные ферменты и снижает стресс, что важно, так как излишний уровень тревожности ведёт к старению. Помимо прочего миндаль укрепляет кости и сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Назван топ-5 полезных овощных соков

Назван топ-5 полезных овощных соков

Ранее Лайф рассказывал, что женщины ради быстрого результата омоложения готовы идти на большие риски для своего организма. Например, обливать себя кипятком. Это — новый и довольно болезненный способ замедления процесса старения и увядания. О том, чем он опасен, читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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