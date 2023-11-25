Россиянам рассказали, почему на смартфоне "умирает" аккумулятор и как продлить его жизнь

Телефонные аккумуляторы со временем перестают нормально работать и начинают быстро разряжаться, однако есть несколько способов продлить их жизнь. Например, не использовать гаджет во время зарядки, рассказал RT директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

"На морозе, при минусовой температуре и даже температуре чуть выше 0 °С любой аккумулятор не только очень быстро садится, но и теряет свои эксплуатационные свойства", — предупредил эксперт.

В итоге аккумулятор садится за более короткое время, а если так делать постоянно, то проживёт он гораздо меньше положенного. При этом максимально эффективно и с минимальными рисками мобильный будет работать с уровнем заряда 40–90%, отметил Кувиков. А обязательное правило полностью разряжать телефон он вообще назвал мифом.

"Для нормальной эксплуатации и продления срока службы аккумулятора его стоит подзаряжать до 90%", — добавил эксперт.