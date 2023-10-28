Россиянам рассказали, что нужно сделать в первую очередь после покупки нового смартфона

На новый телефон при переносе данных со старого устройства могут попасть файлы с вредоносным ПО. Об этом рассказала IT-эксперт Алёна Самарцева. По её словам, сразу после переноса нужно проверить смартфон с помощью приложения-антивируса. Также необходимо проверить подлинность самого устройства.

"Проверить подлинность устройства достаточно просто — необходимо сравнить IMEI-код, размещённый на корпусе и на упаковке. Если он был в использовании, то сбросьте телефон до заводских настроек и свяжитесь с продавцом", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Она указала, что в новом телефоне нужно проверить доступные обновления системы и установленные приложения. Это необходимо делать даже со смартфонами последних моделей. Ведь обновления могли выйти, пока устройства лежали на складе. Особенно важно загружать последнюю версию операционной системы. Также стоит посмотреть на системные настройки, там можно найти полезные функции.

"На некоторых моделях можно провести тремя пальцами вниз для скриншота. Также обратите внимание на настройки дисплея в разделе "Специальные возможности". Пользователи могут менять размер шрифтов, контрастность, цвет экрана и многое другое", — добавила специалист.

В заключение Самарцева посоветовала заботиться о безопасности нового смартфона. Для этого стоит поставить надёжный пароль, графический ключ или разблокировку по биометрии. Также необходимо скачать надёжный антивирус, который защитит устройство от вредоносного воздействия.