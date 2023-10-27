Россиянам дали пять советов, которые не дадут телефону разрядиться на холоде

Холода с трудом переносят не только люди, но и техника, которой мы пользуемся ежедневно. Особенно сильно зима испытывает смартфоны — они разряжаются или просто перестают работать в самый неподходящий момент. Спасти ситуацию может пауэрбанк, то есть портативное зарядное устройство. Об этом в беседе с Лайфом заявил эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" Сергей Биржевой.

Специалист также обратил внимание на то, что и пауэрбанк нужно не забывать заряжать, однако в некоторых магазинах, кафе, переходах в метро и ТЦ есть станции, где его можно взять напрокат. Если телефон быстро разряжается, стоит выключить девайс, взять пауэрбанк и зарядить смартфон, причём делать это надо, когда телефон тёплый. Дело в том, что зарядка холодного аккумулятора вызывает химическую реакцию, которая может повредить смартфон.

Биржевой добавил, что идеальным решением для спасения телефона от холода являются беспроводные наушники. Это очень удобно, так как, по сути, телефоном можно пользоваться, даже когда он находится в кармане. Перед выходом на улицу лучше активировать режим экономии заряда батареи — этот режим можно включить в настройках.

Когда телефон слишком холодный, ионы, которые обеспечивают работу аккумулятора, не могут двигаться. Поэтому эксперт порекомендовал класть смартфон во внешний или внутренний карман пальто, а не в сумку. Это позволит устройству использовать тепло тела хозяина, чтобы поддерживать оптимальную температуру.

Если ни один из этих способов не помогает, то, скорее всего, надо заменить батарею. Аккумуляторы телефонов обычно могут работать в среднем два-три года. Однако в зависимости от того, как используется смартфон, батарея может прослужить и пять лет. При этом не стоит торопиться покупать новый телефон. Биржевой посоветовал прежде всего проконсультироваться со специалистом, чтобы понять мощность и состояние аккумулятора.

Также он объяснил, что телефоны не любят низких температур, так как их работа зависит от литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для быстрой зарядки. При этом индикатор заряда откалиброван, если он будет использоваться в умеренную погоду, уточнил Сергей Биржевой. В холода, по его словам, телефон может выключиться, даже когда индикатор показывает, что заряд составляет 30%.