Регион

Уведомления отключены

21 августа, 03:08

Эксперт объяснил причины возгорания аккумулятора телефона

Аналитик Муртазин: Смартфон загорается из-за удара или некачественного зарядника

Аккумулятор смартфона — это расходный материал, его нужно менять раз в два-три года. Об этом рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, в России ежемесячно фиксируется до десяти случаев возгорания смартфонов, схожая статистика и в других странах. Воспламенению способствует влажная погода или попадание устройства с разрушенной оболочкой аккумулятора в воду. Чаще всего смартфоны при этом начинают просто дымить.

Причин возгорания две: или удар и повреждение оболочки аккумулятора, или некачественное зарядное устройство (либо внешняя зарядная батарея — пауэрбанк), мощность которого больше, чем положено по инструкции.

Стало известно, что из себя представляет отечественный смартфон Р-ФОН

Стало известно, что из себя представляет отечественный смартфон Р-ФОН

Эксперт предупредил, что устройством со вздутым аккумулятором пользоваться нельзя: в любой момент оно может вспыхнуть. Также не следует оставлять девайс под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву и сократить жизнь смартфона.

А ранее техноблогер Виктор Смирнов назвал признаки скорой "смерти" смартфона. Среди них, в частности, произвольные отключения при наличии заряда и внезапные перезагрузки.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров