Эксперт объяснил причины возгорания аккумулятора телефона
Аналитик Муртазин: Смартфон загорается из-за удара или некачественного зарядника
Аккумулятор смартфона — это расходный материал, его нужно менять раз в два-три года. Об этом рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, в России ежемесячно фиксируется до десяти случаев возгорания смартфонов, схожая статистика и в других странах. Воспламенению способствует влажная погода или попадание устройства с разрушенной оболочкой аккумулятора в воду. Чаще всего смартфоны при этом начинают просто дымить.
Причин возгорания две: или удар и повреждение оболочки аккумулятора, или некачественное зарядное устройство (либо внешняя зарядная батарея — пауэрбанк), мощность которого больше, чем положено по инструкции.
Эксперт предупредил, что устройством со вздутым аккумулятором пользоваться нельзя: в любой момент оно может вспыхнуть. Также не следует оставлять девайс под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву и сократить жизнь смартфона.
А ранее техноблогер Виктор Смирнов назвал признаки скорой "смерти" смартфона. Среди них, в частности, произвольные отключения при наличии заряда и внезапные перезагрузки.
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