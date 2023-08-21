Эксперт объяснил причины возгорания аккумулятора телефона

Аккумулятор смартфона — это расходный материал, его нужно менять раз в два-три года. Об этом рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, в России ежемесячно фиксируется до десяти случаев возгорания смартфонов, схожая статистика и в других странах. Воспламенению способствует влажная погода или попадание устройства с разрушенной оболочкой аккумулятора в воду. Чаще всего смартфоны при этом начинают просто дымить.

Причин возгорания две: или удар и повреждение оболочки аккумулятора, или некачественное зарядное устройство (либо внешняя зарядная батарея — пауэрбанк), мощность которого больше, чем положено по инструкции.

Эксперт предупредил, что устройством со вздутым аккумулятором пользоваться нельзя: в любой момент оно может вспыхнуть. Также не следует оставлять девайс под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву и сократить жизнь смартфона.