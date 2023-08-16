IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" вашего смартфона

Произвольные отключения при наличии заряда и внезапные перезагрузки могут указывать на приближение "смерти" вашего смартфона. Об этом предупредил техноблогер Виктор Смирнов. Среди других симптомов он назвал ситуацию, когда на iPhone горит "яблочко" и ничего не происходит, а на андроиде долго светится логотип и аппарат не может прогрузиться.

"Всё это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате — с памятью, с процессором или ещё с какими-то комплектующими платы", — заявил IT-эксперт в эфире радио Sputnik.

Смирнов отметил, что попытки "реанимировать" смартфон порой не имеют смысла. Если у вас дорогой флагман, на который ещё действует гарантия, то отнести его в сервис просто необходимо, а когда у вас не самый навороченный телефон за 10–15 тысяч рублей, который прослужил вам уже пару лет, то ремонт в сервисе может обойтись в ту же сумму.