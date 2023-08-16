IT-эксперт назвал признаки скорой "смерти" вашего смартфона
Техноблогер Смирнов: Цикличные перезагрузки говорят о скорой "смерти" смартфона
Произвольные отключения при наличии заряда и внезапные перезагрузки могут указывать на приближение "смерти" вашего смартфона. Об этом предупредил техноблогер Виктор Смирнов. Среди других симптомов он назвал ситуацию, когда на iPhone горит "яблочко" и ничего не происходит, а на андроиде долго светится логотип и аппарат не может прогрузиться.
"Всё это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате — с памятью, с процессором или ещё с какими-то комплектующими платы", — заявил IT-эксперт в эфире радио Sputnik.
Смирнов отметил, что попытки "реанимировать" смартфон порой не имеют смысла. Если у вас дорогой флагман, на который ещё действует гарантия, то отнести его в сервис просто необходимо, а когда у вас не самый навороченный телефон за 10–15 тысяч рублей, который прослужил вам уже пару лет, то ремонт в сервисе может обойтись в ту же сумму.
А ранее IT-эксперт перечислил правила, которые уберегут смартфон от перегрева летом. Жара действительно может навредить работе смартфонов, которые не очень хорошо реагируют на высокие температуры. Но бывает так, что ваш телефон уже перегрелся по каким бы то ни было причинам и его нужно остудить. Эксперт объяснил, чего в таких случаях делать нельзя, разоблачив популярный совет из "Тиктока".