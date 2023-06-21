Россиян призвали ни в коем случае не проверять совет из TikTok о смартфоне в холодильнике

Смартфонам свойственно перегреваться вне зависимости от времени года, а жара лишь усугубляет ситуацию. Но ошибочно считать, что быстро охладить телефон поможет, например, холодильник, как гласит вредный совет из TikTok. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Кузьменко.

Температура смартфона повышается от постоянного использования, сильного нагрева от других устройств или большой нагрузки на процессор. Чтобы снизить риск перегрева, нужно выключить на время зарядки энергоёмкие игры и тяжёлые приложения: они могут быстро убить аккумулятор.

"Чтобы быстро охладить смартфон, необходимо создать комфортную температуру. Советуем не проверять на практике шутливый совет положить гаджет в холодильник. Можно просто подержать телефон рядом с прохладным воздухом, например от вентилятора или кондиционера", — отметил Кузьменко.

Причиной нагрева гаджета также может быть чехол, который лучше заменить на воздухопроницаемый (с теплоотдачей, из мягкого пластика). Также в борьбе с перегревом может помочь режим полёта, поскольку он отключает модули связи, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Именно они активно потребляют ресурсы процессора, что приводит к сильному нагреванию.

"Удаление ненужных приложений и очистка кеша сэкономят заряд батареи, а также помогут предотвратить перегрев телефона из-за ненужных программ, работающих в фоновом режиме. Также включите режим энергосбережения", — подытожил эксперт.