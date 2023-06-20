Названо 6 простых правил, которые помогут защитить машину в жару

Температура салона автомобиля, простоявшего на солнце несколько часов, может достигать 60 °C, а пластиковые панели способны разогреться и до 90 °C. Это не просто делает невыносимым нахождение в салоне, но и может привести к проблемам со здоровьем. Как защитить машину от палящих лучей, рассказал газете "Тульская служба новостей" автоэксперт Николай Киреенко.

1. Парковать машину летом нужно в тени домов и крепких построек, подальше от деревьев. Помимо того что этот тенёк ненадёжный, в случае сильного ветра авто могут поцарапать ветки, а во время грозы в него может ударить молния. А если машину оставить под липой, отмыть потом лакокрасочное покрытие от клейких жёлтых пятен будет трудно.

2. Не нужно скупиться на экраны и чехлы. Они нужны, если вы планируете оставить машину на стоянке более чем на пару часов. Причём лучше всего крепить панели не только в районе лобового стекла, но и заднего. Такие изделия можно купить по доступной цене в любом автомагазине или найти на маркетплейсах. Киреенко советует отдать предпочтение чехлам из нейлона, прорезиненных материалов или мембраны.

3. Следите за чистотой снаружи и внутри авто. Из-за пыли и грязи в салоне при палящем солнце может появиться неприятный запах, а обивка потрескается. Битум и останки насекомых при высокой температуре спровоцируют выцветание краски кузова, поэтому авто надо мыть чаще. Транспорт можно очищать только автошампунем и ни в коем случае не использовать стиральные порошки и другую химию для дома.

4. Прибегайте к тонировке стёкол. Это поможет избежать накаливания салона до экстремальных температур. Киреенко советует отдать предпочтение атермальной плёнке — она задерживает почти 100% ультрафиолета и может защитить от тепла до 50%. Такая плёнка пропускает 75% света, поэтому не станет поводом для получения штрафа.

5. Уберите газировку, зажигалки и аэрозоли. Оставленные в машине продукты на солнце испортятся в считаные часы, жвачка расплавится, а нагретая газировка может взорваться (это же касается зажигалок, баллончиков и электроники), уточнил эксперт. Оставленная в салоне бутылка с водой тоже может принести неприятности: раскалённый пластик, из которого сделана ёмкость, выделит в воду бисфенол А.